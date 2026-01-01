Оповещения от Киноафиши
Масаки Нишимура Masaki Nishiura
Масаки Нишимура

Масаки Нишимура

Masaki Nishiura

Карьера
Режиссер

Популярные фильмы

7.3
Коротышка Маруко (2006)
Те дни 7.1
Те дни (2023)
Код «Синий» 6.2
Код «Синий» (2018)

Фильмография Масаки Нишимура

Жанр
Год
Те дни 7.1
Те дни
драма, триллер, исторический 2023, США/Япония
Код «Синий» 6.2
Код «Синий» Kodo Buru: dokuta heri kinkyu kyumei
драма 2018, Япония
7.3
Коротышка Маруко Chibi Maruko-chan
комедия 2006, Япония
