О персоне
Фильмография
Масаки Нишимура
Masaki Nishiura
Киноафиша
Персоны
Масаки Нишимура
Масаки Нишимура
Masaki Nishiura
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
7.3
Коротышка Маруко
(2006)
7.1
Те дни
(2023)
6.2
Код «Синий»
(2018)
Фильмография Масаки Нишимура
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Триллер
Год
Все
2023
2018
2006
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Режиссер
3
7.1
Те дни
драма, триллер, исторический
2023, США/Япония
6.2
Код «Синий»
Kodo Buru: dokuta heri kinkyu kyumei
драма
2018, Япония
7.3
Коротышка Маруко
Chibi Maruko-chan
комедия
2006, Япония
