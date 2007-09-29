Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Знак зодиака города
1 постер
Знак зодиака города

Знак зодиака города

Signo da Cidade, O 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В то время как планеты и звезды перемещаются по небу Сан-Пауло и наобум распространяют свою магию, мужчины и женщины города спрашивают себя, сбудутся ли их мечты и желания. Жил, например, женат, но очень одинок. Лидия заигрывает с опасностью. Жозиалдо родился, чтобы быть женщиной. Моника озабочена лишь собой.Во время вечерней радиопередачи астролог Тека отвечает на вопросы анонимных радиослушателей и оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, она должна вникать в беды посторонних людей, а с другой – решать свои собственные проблемы.

Постепенно судьба вовлекает всех участников в общую историю сложных взаимоотношений.

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 29 сентября 2007
Дата выхода
29 сентября 2007 Бразилия
Бюджет 3 080 000 BRL
Сборы в мире $240 699
Производство Pulsar Cinema, Coração da Selva, Globo Filmes
Другие названия
O Signo da Cidade, The Sign of the City, 星の導き
Режиссер
Карлос Альберто Риччелли
В ролях
Бруна Ломбарди
Мэлвино Сальвадор
Жука Де Оливейра
Жука Де Оливейра
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
