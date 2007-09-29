В то время как планеты и звезды перемещаются по небу Сан-Пауло и наобум распространяют свою магию, мужчины и женщины города спрашивают себя, сбудутся ли их мечты и желания. Жил, например, женат, но очень одинок. Лидия заигрывает с опасностью. Жозиалдо родился, чтобы быть женщиной. Моника озабочена лишь собой.Во время вечерней радиопередачи астролог Тека отвечает на вопросы анонимных радиослушателей и оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, она должна вникать в беды посторонних людей, а с другой – решать свои собственные проблемы.

Постепенно судьба вовлекает всех участников в общую историю сложных взаимоотношений.