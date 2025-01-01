Меню
Киноафиша Персоны Франц Роговски Награды

Награды и номинации Франца Роговского

Franz Rogowski
Венецианский кинофестиваль 2021 Венецианский кинофестиваль 2021
Best Actor
Победитель
Берлинале 2018 Берлинале 2018
EFP Падающая звезда
Победитель
