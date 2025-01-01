Зря все хвалят «Великолепный век»: есть исторический сериал из Турции, который зрители ценят больше — и рейтинги это подтверждают

Если «Константинополь» до сих пор не отпустил, вот еще 3 российских исторических сериала: все вышли в 2024 году

Да, во Второй квартальной бойне Хеймитч одержал победу и бросил вызов Капитолию: но вот как дорого ему это обошлось

Планктон или Сквидвард по знаку зодиака? Создатели «Губки Боба» раскрыли астрологические тайны Бикини Боттом

Это тот самый недостающий пазл: в «Очень странные дела» вернули давно забытого персонажа — плохие новости для Векны

3-й сезон «Магички» зайдет фанатам «Поднятия уровня» и «Кейпоп-охотниц»: «это будет отвал!», – говорят зрители, узнав причину

46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой

Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая

Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж

«Я просто в шоке»: Хью Джекман назвал 4 своих любимых фильма – ни одной новинки, но у каждого рейтинг 8,1+