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Эсса Захир
Essa Zahir
Киноафиша
Персоны
Эсса Захир
Эсса Захир
Essa Zahir
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Женщины без мужчин
(2009)
Фильмография Эсса Захир
6.3
Женщины без мужчин
Zanan-e bedun-e mardan / Women Without Men
драма
2009, Германия / Австрия / Франция
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