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Нил Янг Neil Young
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Нил Янг

Neil Young

Дата рождения
12 ноября 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Композитор, Актер
Актерское амплуа
Герой фэнтези

Популярные фильмы

Последний вальс 8.3
Последний вальс (1978)
Мертвец 7.6
Мертвец (1995)
Нил Янг: Прибрежный 7.5
Нил Янг: Прибрежный (2025)

Фильмография Нил Янг

Нил Янг: Прибрежный 7.5
Нил Янг: Прибрежный Neil Young: Coastal
документальный 2025, США
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Neil Young - Les raisons de la colère 6.9
Neil Young - Les raisons de la colère Neil Young - Les raisons de la colère
биография, документальный 2022, Франция
Парадокс 4
Парадокс Paradox
фэнтези, музыка 2018, США
Топливо 7.4
Топливо Fuel
документальный 2008, США
Год лошади 6.7
Год лошади Year of the Horse
документальный, мюзикл 1997, США
Мертвец 7.6
Мертвец Dead Man
криминал, вестерн, драма, приключения 1995, США / Германия / Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Там, где бродит бизон 6.6
Там, где бродит бизон Where the Buffalo Roam
биография, комедия 1980, США
Смотреть трейлер
Последний вальс 8.3
Последний вальс The Last Waltz
мюзикл, документальный 1978, США
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Новости о Нил Янг
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