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Нил Янг
Neil Young
Киноафиша
Персоны
Нил Янг
Нил Янг
Neil Young
Дата рождения
12 ноября 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Композитор, Актер
Актерское амплуа
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.3
Последний вальс
(1978)
7.6
Мертвец
(1995)
Билеты
7.5
Нил Янг: Прибрежный
(2025)
Фильмография Нил Янг
7.5
Нил Янг: Прибрежный
Neil Young: Coastal
документальный
2025, США
Смотреть трейлер
6.9
Neil Young - Les raisons de la colère
Neil Young - Les raisons de la colère
биография, документальный
2022, Франция
4
Парадокс
Paradox
фэнтези, музыка
2018, США
7.4
Топливо
Fuel
документальный
2008, США
6.7
Год лошади
Year of the Horse
документальный, мюзикл
1997, США
7.6
Мертвец
Dead Man
криминал, вестерн, драма, приключения
1995, США / Германия / Япония
Смотреть трейлер
Билеты
6.6
Там, где бродит бизон
Where the Buffalo Roam
биография, комедия
1980, США
Смотреть трейлер
8.3
Последний вальс
The Last Waltz
мюзикл, документальный
1978, США
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