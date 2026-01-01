Оповещения от Киноафиши
Маргарет Энн МакЛеод Margaret Anne MacLeod
Маргарет Энн МакЛеод

Маргарет Энн МакЛеод

Margaret Anne MacLeod

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Сказки больницы Гимли 6.6
Сказки больницы Гимли (1988)
Архангел(ьск) 6.4
Архангел(ьск) (1990)

Фильмография Маргарет Энн МакЛеод

Жанр
Год
Архангел(ьск) 6.4
Архангел(ьск) Archangel
комедия 1990, Канада
Сказки больницы Гимли 6.6
Сказки больницы Гимли Tales from the Gimli Hospital
мистика, ужасы 1988, Канада
