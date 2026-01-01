Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маргарет Энн МакЛеод
Margaret Anne MacLeod
Киноафиша
Персоны
Маргарет Энн МакЛеод
Маргарет Энн МакЛеод
Margaret Anne MacLeod
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.6
Сказки больницы Гимли
(1988)
6.4
Архангел(ьск)
(1990)
Фильмография Маргарет Энн МакЛеод
Жанр
Все
Комедия
Мистика
Ужасы
Год
Все
1990
1988
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.4
Архангел(ьск)
Archangel
комедия
1990, Канада
6.6
Сказки больницы Гимли
Tales from the Gimli Hospital
мистика, ужасы
1988, Канада
