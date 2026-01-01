Оповещения от Киноафиши
Адам Грин Adam Green
Киноафиша Персоны Адам Грин

Адам Грин

Adam Green

Дата рождения
31 марта 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер

Популярные фильмы

Замерзшие 6.9
Замерзшие (2010)
Топор 3 5.6
Топор 3 (2013)
Топор 2 5.5
Топор 2 (2011)

Фильмография Адам Грин

Жанр
Год
Топор 3 5.6
Топор 3 Hatchet III
боевик, ужасы, комедия, триллер 2013, США
Смотреть трейлер
Топор 2 5.5
Топор 2 Hatchet 2
боевик, триллер, комедия, ужасы 2011, США
Смотреть трейлер
Замерзшие 6.9
Замерзшие Frozen
драма, триллер, ужасы, боевик 2010, США
Смотреть трейлер
