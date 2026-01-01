Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Адам Грин
Adam Green
Киноафиша
Персоны
Адам Грин
Адам Грин
Adam Green
Дата рождения
31 марта 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Популярные фильмы
6.9
Замерзшие
(2010)
5.6
Топор 3
(2013)
5.5
Топор 2
(2011)
Фильмография Адам Грин
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Триллер
Ужасы
Год
Все
2013
2011
2010
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
3
Режиссер
2
5.6
Топор 3
Hatchet III
боевик, ужасы, комедия, триллер
2013, США
Смотреть трейлер
5.5
Топор 2
Hatchet 2
боевик, триллер, комедия, ужасы
2011, США
Смотреть трейлер
6.9
Замерзшие
Frozen
драма, триллер, ужасы, боевик
2010, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100
С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители
Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667