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Постер фильма Никогда не говори «Прощай»
6.1
Киноафиша Фильмы Никогда не говори «Прощай»
6.1

Никогда не говори «Прощай»

, 2006
कभी अलविदा ना कहना
Индия / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Никогда не говори «Прощай»
6.1

О фильме

Дев Саран, профессиональный футболист, чья успешная карьера неожиданно заканчивается после повреждения ноги. Он женат на Рии, карьера которой идет большими шагами в гору. Майа, замужем за своим близким другом Риши, чувствует, что не любит мужа по-настоящему. Случайная встреча Майи и Дева сближает их. И они понимают, что то, что им так не хватало в их партнерах, они нашли друг в друге. Но их отношения не могут развиваться, в их семьях это приводит к разладу…

В ролях

Шах Рукх Кхан
Шах Рукх Кхан
Dev Saran
Рани Мукхерджи
Рани Мукхерджи
Maya Talwar
Абхишек Баччан
Абхишек Баччан
Rishi Talwar
Прити Зинта
Прити Зинта
Riya Saran
Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Samarjit Talwar
Кирон Кхер
Kamaljit 'Kamal' Saran
Ахсаас Чанна
Арджун Рампал
Арджун Рампал
Jay
Джон Абрахам
Джон Абрахам
DJ at club
Каджол
Kate Braithwaite
Saira Mohan
Режиссер Каран Джохар
Сценарист Шибани Батижа, Каран Джохар, Ниранджан Иенгар
Композитор Эхсан Нурани, Шанкар Махадеван, Loy Mendonsa, Шанкар-Эхсан-Лой
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 3 часа 13 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 11 августа 2006
Премьера в мире 11 августа 2006
Дата выхода
11 августа 2006 Австралия
26 октября 2006 Германия 12
11 августа 2006 Индия UA
30 ноября 2007 Польша 16
11 августа 2006 США
Бюджет 700 000 000 INR
Сборы в мире $25 229 168
Производство Dharma Productions, Dillywood
Другие названия
Kabhi Alvida Naa Kehna, Nikad ne reci zbogom, Bis dass das Glück uns scheidet, Dis-le jamais en partant, Đừng Bao Giờ Nói Tạm Biệt, Hech qachon alvido demang, Kabhi alvida naa kehna - Bis dass das Glück uns scheidet, Kabhi alvida naa kehna - Never Say Goodbye, Kank, Never Say Goodbye, Niekada nesakyk 'Sudie', Nigdy nie mów żegnaj, Non dire mai addio, Soha ne mondd, hogy viszlát!, Никогда не говори 'Прощай', कभी अलविदा ना कहना, カビ・アルヴィダ・ナー・ケヘナー, 火車站上的愛情, ฝากรักสุดฟากฟ้า

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

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