Дев Саран, профессиональный футболист, чья успешная карьера неожиданно заканчивается после повреждения ноги. Он женат на Рии, карьера которой идет большими шагами в гору. Майа, замужем за своим близким другом Риши, чувствует, что не любит мужа по-настоящему. Случайная встреча Майи и Дева сближает их. И они понимают, что то, что им так не хватало в их партнерах, они нашли друг в друге. Но их отношения не могут развиваться, в их семьях это приводит к разладу…
Kabhi Alvida Naa Kehna, Nikad ne reci zbogom, Bis dass das Glück uns scheidet, Dis-le jamais en partant, Đừng Bao Giờ Nói Tạm Biệt, Hech qachon alvido demang, Kabhi alvida naa kehna - Bis dass das Glück uns scheidet, Kabhi alvida naa kehna - Never Say Goodbye, Kank, Never Say Goodbye, Niekada nesakyk 'Sudie', Nigdy nie mów żegnaj, Non dire mai addio, Soha ne mondd, hogy viszlát!, Никогда не говори 'Прощай', कभी अलविदा ना कहना, カビ・アルヴィダ・ナー・ケヘナー, 火車站上的愛情, ฝากรักสุดฟากฟ้า
Рейтинг фильма
6.1
Оцените11 голосов
6.1IMDb
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