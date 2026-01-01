Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Маттиас Эмке
Matthias Emcke
Маттиас Эмке
Маттиас Эмке
Matthias Emcke
Дата рождения
27 июня 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.9
Экстрасенсы
(2015)
6.9
Фантомная боль
(2009)
6.4
Пока не разбудят нас голоса живых
(2002)
Фильмография Маттиас Эмке
6.9
Экстрасенсы
Solace
мистика, триллер
2015, США
Рецензия
6.9
Фантомная боль
Phantomschmerz
драма
2009, Германия
5.1
Шлепни ее, она француженка
Slap Her, She's French!
мелодрама, комедия
2002, Германия / Великобритания / США
6.4
Пока не разбудят нас голоса живых
Till Human Voices Wake Us
драма, мелодрама
2002, Австралия
