Маттиас Эмке Matthias Emcke
Маттиас Эмке

Matthias Emcke

Дата рождения
27 июня 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Экстрасенсы 6.9
Экстрасенсы (2015)
Фантомная боль 6.9
Фантомная боль (2009)
Пока не разбудят нас голоса живых 6.4
Пока не разбудят нас голоса живых (2002)

Фильмография Маттиас Эмке

Жанр
Год
Экстрасенсы 6.9
Экстрасенсы Solace
мистика, триллер 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
Фантомная боль 6.9
Фантомная боль Phantomschmerz
драма 2009, Германия
Смотреть трейлер
Шлепни ее, она француженка 5.1
Шлепни ее, она француженка Slap Her, She's French!
мелодрама, комедия 2002, Германия / Великобритания / США
Пока не разбудят нас голоса живых 6.4
Пока не разбудят нас голоса живых Till Human Voices Wake Us
драма, мелодрама 2002, Австралия
