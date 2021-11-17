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Брайан Баумгартнер
Брайан Баумгартнер
Brian Baumgartner
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Брайан Баумгартнер
Brian Baumgartner
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Дата рождения
29 ноября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Атланта, Джорджия, США
Рост
185 см
Биография Брайана Баумгартнера
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Фильмография Брайана Баумгартнера
Лето 86
комедия, драма, музыка
2020, США
6.0
В искушении
драма
2009, США
6.0
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17 ноября 2021 10:01
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