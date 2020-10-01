Лето 86, 2020

Летом 86-го года молодой Эрик, христианин и фанат рок-музыки, получает работу своей мечты — он становится звукорежиссёром в хэви-металл группе «3:16», которая не только отлично зажигает на сцене, но и проповедует Евангелие через свои тексты. Такое сочетание привлекает внимание импозантного продюсера христианской музыкальной индустрии Скипа Уика, и он быстро организует ребятам турне по южным штатам. После концерта в Энистон, штат Алабама, дочь местного священника Сара просит взять её в группу вокалисткой. А получив отказ, пробирается в их фургон и тем самым всё-таки вынуждает принять её в состав. Впереди у юных музыкантов целое лето, десятки городов, первая любовь и испытание славой.