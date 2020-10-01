Лето 86, 2020

Michael
Так... а какую музыку ты слушаешь?
Erik
Хмм, на самом деле много чего. Ну... люблю металл, хард-рок. Мне нравится ваша музыка. Слушаю Rez Band, Barren Cross, Bloodgood, Leviticus, Jerusalem, Messiah Prophet, Philadelphia, Barnabas, Daniel Band, Shout и Saint — считаю, что они самые тяжёлые, конечно. Но слышу, что вы играете на уровне любого из них. Слушаю новую метал-группу "First Strike", их альбом продюсировал Майк Роу из The 77s. Обожаю The 77s, всю ту постпанковую и нью-вейв сцену: Youth Choir, The Lifesavers и LSU — новая версия Lifesavers, просто бешенство. Ещё Undercover, Vector, Charlie Peacock, Bill Mason Band, Mad at the World, Энди МакКэрролл и Moral Support, The Technos, In 3D, Quickflight, 4-4-1, конечно же Steve Taylor и Daniel Amos. Даже панк — The Lede и эта новая андеграунд-группа из Техаса, которую я услышал на Cornerstone — One Bad Pig. А потом есть классические рок-группы... их просто надо любить, знаешь: Ларри Норман, Рэнди Стоунхилл, Даррелл Мэнсфилд, Servant, Petra, Degarmo & Key, Рик Куа, Prodigal, Керри Ливгрен и AD, Idle Cure, Sweet Comfort Band, Фил Кигги, группа Роба Касла, White Heart, Кенни Маркс, Марк Хёрд, Пэт Терри и всё это классическое добро из старых времён. Мой дядя познакомил меня с очень крутой христианской музыкой, которая мне до сих пор нравится: Кит Грин, All Saved Freak Band, Том Ховард, Concrete Rubber Band, Рэнди Мэттьюз, Брентон Хейворт — он даже открывал концерты Клэптона, Ishmael United и много других... Но знаешь, что я действительно люблю? Когда нахожу обычные группы, например на MTV или радио, которые просто смотрят на вещи с христианской точки зрения. Мне очень нравится Боб Дилан, The Alarm, Simple Minds, The Call, After the Fire, Брюс Кокберн, Violent Femmes, эта офигенная метал-группа из Чикаго под названием Trouble. Alpha Band — они даже поддерживали Дилана, и Kaja — это то, что осталось после ухода солиста из Kajagoogoo, очень круто. И U2, конечно. О, и я увлёкся джаз-фьюжн группой Koinonia. Вот что я всегда ношу с собой. А дома у меня ещё больше всего.