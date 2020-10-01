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Постер фильма Лето 86
6.3
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6.3

Лето 86

, 2020
Electric Jesus
США / комедия, драма, музыка / 18+
Постер фильма Лето 86
6.3

О фильме

Летом 86-го года молодой Эрик, христианин и фанат рок-музыки, получает работу своей мечты — он становится звукорежиссёром в хэви-металл группе «3:16», которая не только отлично зажигает на сцене, но и проповедует Евангелие через свои тексты. Такое сочетание привлекает внимание импозантного продюсера христианской музыкальной индустрии Скипа Уика, и он быстро организует ребятам турне по южным штатам. После концерта в Энистон, штат Алабама, дочь местного священника Сара просит взять её в группу вокалисткой. А получив отказ, пробирается в их фургон и тем самым всё-таки вынуждает принять её в состав. Впереди у юных музыкантов целое лето, десятки городов, первая любовь и испытание славой.

В ролях

Джадд Нельсон
Джадд Нельсон
Pastor Wember
Брайан Баумгартнер
Брайан Баумгартнер
Skip WIck
Рода Гриффис
Рода Гриффис
Donna
Шоун Парсонс
Chris Angelopoulos
Клер Бронсон
Rebekah
Sean Freeland
Kasper Kapelrud
Alan Wells
Perry Minter
Jef Holbrook
Snarky Fan
Блэкью Фаулер
Drunk Rocker
Майкл Х. Коул
Jack
Caleb Nix Hoffmann
Сандра Элис Уильямс
Mimi
Режиссер Крис Уайт
Сценарист Крис Уайт
Композитор Daniel Smith
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 1 октября 2020
Премьера в мире 1 октября 2020
Бюджет $1 000 000
Производство Blue Tape Records
Другие названия
Electric Jesus, Metaleiros de Jesus, Лето 86

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2026

Цитаты

Michael Так... а какую музыку ты слушаешь?
Erik Хмм, на самом деле много чего. Ну... люблю металл, хард-рок. Мне нравится ваша музыка. Слушаю Rez Band, Barren Cross, Bloodgood, Leviticus, Jerusalem, Messiah Prophet, Philadelphia, Barnabas, Daniel Band, Shout и Saint — считаю, что они самые тяжёлые, конечно. Но слышу, что вы играете на уровне любого из них. Слушаю новую метал-группу "First Strike", их альбом продюсировал Майк Роу из The 77s. Обожаю The 77s, всю ту постпанковую и нью-вейв сцену: Youth Choir, The Lifesavers и LSU — новая версия Lifesavers, просто бешенство. Ещё Undercover, Vector, Charlie Peacock, Bill Mason Band, Mad at the World, Энди МакКэрролл и Moral Support, The Technos, In 3D, Quickflight, 4-4-1, конечно же Steve Taylor и Daniel Amos. Даже панк — The Lede и эта новая андеграунд-группа из Техаса, которую я услышал на Cornerstone — One Bad Pig. А потом есть классические рок-группы... их просто надо любить, знаешь: Ларри Норман, Рэнди Стоунхилл, Даррелл Мэнсфилд, Servant, Petra, Degarmo & Key, Рик Куа, Prodigal, Керри Ливгрен и AD, Idle Cure, Sweet Comfort Band, Фил Кигги, группа Роба Касла, White Heart, Кенни Маркс, Марк Хёрд, Пэт Терри и всё это классическое добро из старых времён. Мой дядя познакомил меня с очень крутой христианской музыкой, которая мне до сих пор нравится: Кит Грин, All Saved Freak Band, Том Ховард, Concrete Rubber Band, Рэнди Мэттьюз, Брентон Хейворт — он даже открывал концерты Клэптона, Ishmael United и много других... Но знаешь, что я действительно люблю? Когда нахожу обычные группы, например на MTV или радио, которые просто смотрят на вещи с христианской точки зрения. Мне очень нравится Боб Дилан, The Alarm, Simple Minds, The Call, After the Fire, Брюс Кокберн, Violent Femmes, эта офигенная метал-группа из Чикаго под названием Trouble. Alpha Band — они даже поддерживали Дилана, и Kaja — это то, что осталось после ухода солиста из Kajagoogoo, очень круто. И U2, конечно. О, и я увлёкся джаз-фьюжн группой Koinonia. Вот что я всегда ношу с собой. А дома у меня ещё больше всего.

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