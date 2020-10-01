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Лето 86 Лето 86
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Electric Jesus

Лето 86, 2020

2020 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Летом 86-го года молодой Эрик, христианин и фанат рок-музыки, получает работу своей мечты — он становится звукорежиссёром в хэви-металл группе «3:16», которая не только отлично зажигает на сцене, но и проповедует Евангелие через свои тексты. Такое сочетание привлекает внимание импозантного продюсера христианской музыкальной индустрии Скипа Уика, и он быстро организует ребятам турне по южным штатам. После концерта в Энистон, штат Алабама, дочь местного священника Сара просит взять её в группу вокалисткой. А получив отказ, пробирается в их фургон и тем самым всё-таки вынуждает принять её в состав. Впереди у юных музыкантов целое лето, десятки городов, первая любовь и испытание славой.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 1 октября 2020
Премьера в мире 1 октября 2020
Возраст 16+
Режиссер
Крис Уайт
В ролях
Джадд Нельсон
Джадд Нельсон
Брайан Баумгартнер
Брайан Баумгартнер
Рода Гриффис
Рода Гриффис
Шоун Парсонс
Клер Бронсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лето 86 2 постера
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