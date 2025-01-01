Меню
Персоны
Тарик Салех
Награды
Награды и номинации Тарик Салех
Tarik Saleh
Награды и номинации Тарик Салех
Каннский кинофестиваль 2022
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Сандэнс 2017
Мировое кино – драматургия
Победитель
