Награды и номинации Тарик Салех

Награды и номинации Тарик Салех

Tarik Saleh
Награды и номинации Тарик Салех
Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009 Венецианский кинофестиваль 2009
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Сандэнс 2017 Сандэнс 2017
Мировое кино – драматургия
Победитель
