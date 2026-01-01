Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Наталья Коренченко
Natalya Korenchenko
Киноафиша
Персоны
Наталья Коренченко
Наталья Коренченко
Natalya Korenchenko
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Друг
(1987)
6.4
Доминус
(1990)
6.3
Секретный эшелон
(1994)
Фильмография Наталья Коренченко
6.3
Секретный эшелон
Sekretnyy eshelon
драма
1994, Украина
6.4
Доминус
Dominus
фантастика
1990, СССР
5.8
Щенок
Shchenok
драма, семейный
1988, СССР
7.5
Друг
Drug
драма, мелодрама
1987, СССР
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