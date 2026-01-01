Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Алисия Шерсон
Награды
Награды и номинации Алисия Шерсон
Alicia Scherson
О персоне
Награды
Награды и номинации Алисия Шерсон
Сандэнс 2017
Мировое кино – драматургия
Номинант
Сандэнс 2013
Мировое кино – драматургия
Номинант
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