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Маргарита Карапетян Margarita Karapetyan
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Маргарита Карапетян

Margarita Karapetyan

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Танго нашего детства 7.3
Танго нашего детства (1985)

Фильмография Маргарита Карапетян

Жанр
Год
Танго нашего детства 7.3
Танго нашего детства Mer mankutyan tangon
драма 1985, СССР
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