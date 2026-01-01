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Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Фильмография
Маргарита Карапетян
Margarita Karapetyan
Киноафиша
Персоны
Маргарита Карапетян
Маргарита Карапетян
Margarita Karapetyan
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Танго нашего детства
(1985)
Фильмография Маргарита Карапетян
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1985
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Танго нашего детства
Mer mankutyan tangon
драма
1985, СССР
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