Это необъяснимо: сколько лет дочке Ольги из сериала на самом деле

Ксения Суркова начала карьеру еще в конце 90-х, но самой популярной для нее стала роль Ани Терентьевой в сериале «Ольга». На протяжении пяти сезонов она перевоплощается в дочь главной героини, но мало кто знает, какой секрет все это время хранила артистка.

Дело в том, что по сюжету Анна еще подросток. В первых сериях ей всего лишь 17 лет, и она только встает на путь взрослой жизни. Однако в реальности Ксения значительно старше своего персонажа: к выходу первых эпизодов она уже отметила 27-й день рождения, а совсем скоро отпразднует 34-летие.

Подобное несоответствие шокирует зрителей. Шокированные фанаты отмечают, что артистка выглядит значительно старше своих лет и по ней невозможно определить ее настоящий возраст.