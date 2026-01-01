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О персоне
Фильмография
Максин Одли
Maxine Audley
Киноафиша
Персоны
Максин Одли
Максин Одли
Maxine Audley
Дата рождения
29 апреля 1923
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
23 июля 1992
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.6
Подглядывающий
(1960)
7.1
Король в Нью-Йорке
(1957)
7.0
Викинги
(1958)
Фильмография Максин Одли
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Год
Все
1960
1958
1957
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
7.6
Подглядывающий
Peeping Tom
ужасы, триллер, драма, криминал
1960, Великобритания
7
Викинги
The Vikings
драма, приключения
1958, США
7.1
Король в Нью-Йорке
A King In New York
драма, комедия
1957, Великобритания
6.7
Принц и хористка
The Prince and the Showgirl
мелодрама, комедия
1957, США / Великобритания
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