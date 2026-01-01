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Постер фильма Король в Нью-Йорке
7.1
Киноафиша Фильмы Король в Нью-Йорке
7.1

Король в Нью-Йорке

, 1957
A King In New York
Великобритания / драма, комедия / 18+
Постер фильма Король в Нью-Йорке
7.1

О фильме

В фильме «Король в Нью-Йорке» Чарли Чаплин взял на себя роль короля в изгнании, который прибывает в Нью-Йорк, полный радужных планов обеспечить мир во всем мире, но быстро вязнет в остервенелой корысти и политической паранойе Америки тех лет.

В ролях

Чарльз Чаплин
Чарльз Чаплин
Джерри Десмонд
Prime Minister Voudel
Доун Аддамс
Ann Kay - TV Specialist
Джон МакЛарен
Macabee Senior
Фил Браун
Headmaster
Charles Chaplin
King Shahdov
Максин Одли
Queen Irene
Оливер Джонстон
Ambassador Jaume
Sidney James
Johnson - TV Advertiser
Joan Ingram
Mona Cromwell - Hostess
Майкл Чаплин
Rupert Macabee
Режиссер Чарльз Чаплин, Charles Chaplin
Сценарист Charles Chaplin
Композитор Charles Chaplin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 12 сентября 1957
Дата выхода
12 сентября 1957 Бразилия
12 сентября 1957 Великобритания
12 сентября 1957 Дания 15
11 октября 1957 Италия
12 сентября 1957 Норвегия 15
25 октября 1957 США
12 сентября 1957 Финляндия K-16
25 октября 1957 Франция
23 сентября 1957 Швеция
12 декабря 1990 Южная Корея
28 февраля 1959 Япония
MPAA G
Сборы в мире $910
Производство Attica Film Company
Другие названия
A King in New York, Un rey en Nueva York, Ein König in New York, En konge i New York, Král v New Yorku, Un roi à New York, Краљ у Њујорку, Egy király New Yorkban, En kung i New York, Enas vasilias sti Nea Yorki, Król w Nowym Jorku, Kuningas New Yorkissa, New York'ta Bir Kral, Niujorko karalius, Um Rei em Nova Iorque, Um Rei em Nova York, Un re a New York, Un rege la New York, Ένας βασιλιάς στη Νέα Υόρκη, Един крал в Ню Йорк, Король в Нью-Йорке, Король у Нью-Йорку, チャップリンのニューヨークの王様, 纽约之王, Un roi à New-York, 一个国王在纽约, 流亡皇帝

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Король в Нью-Йорке

Отзывы о фильме

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