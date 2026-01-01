В фильме «Король в Нью-Йорке» Чарли Чаплин взял на себя роль короля в изгнании, который прибывает в Нью-Йорк, полный радужных планов обеспечить мир во всем мире, но быстро вязнет в остервенелой корысти и политической паранойе Америки тех лет.
|12 сентября 1957
|Бразилия
|12 сентября 1957
|Великобритания
|12 сентября 1957
|Дания
|15
|11 октября 1957
|Италия
|12 сентября 1957
|Норвегия
|15
|25 октября 1957
|США
|12 сентября 1957
|Финляндия
|K-16
|25 октября 1957
|Франция
|23 сентября 1957
|Швеция
|12 декабря 1990
|Южная Корея
|28 февраля 1959
|Япония