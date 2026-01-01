Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Вацлав Мархоул
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Награды и номинации Вацлав Мархоул
Václav Marhoul
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Награды и номинации Вацлав Мархоул
Венецианский кинофестиваль 2019
UNICEF Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
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