«Самый честный фильм о предательстве» — этот советский хит не зря так назвали: Басилашвили здесь особенно хорош

«Не мог дождаться, когда все это кончится»: Олег Янковский называл любимым только один фильм, но его съемки ненавидел

705,5 млн на 2 сезона: Disney раскрыла, какой сериал из «Звёздных войн» стал самым дорогим

«Я просто в шоке»: Хью Джекман назвал 4 своих любимых фильма – ни одной новинки, но у каждого рейтинг 8,1+

Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая

3-й сезон «Магички» зайдет фанатам «Поднятия уровня» и «Кейпоп-охотниц»: «это будет отвал!», – говорят зрители, узнав причину

46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой

Планктон или Сквидвард по знаку зодиака? Создатели «Губки Боба» раскрыли астрологические тайны Бикини Боттом

Это тот самый недостающий пазл: в «Очень странные дела» вернули давно забытого персонажа — плохие новости для Векны

Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»