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Лев Голуб Lev Golub
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Лев Голуб

Lev Golub

Дата рождения
29 сентября 1904
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
26 мая 1994
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Полонез Огинского 6.8
Полонез Огинского (1971)
Девочка ищет отца 6.4
Девочка ищет отца (1959)
Миколка-паровоз 6.4
Миколка-паровоз (1957)

Фильмография Лев Голуб

Маленький сержант 5.5
Маленький сержант Borisek — malý serzhant
драма, военный, семейный 1976, СССР / Чехословакия
Полонез Огинского 6.8
Полонез Огинского Polonez Oginskogo
военный, драма 1971, СССР
Онлайн
Пущик едет в Прагу 5.2
Пущик едет в Прагу Pushchik edet v Pragu
комедия 1965, Чехословакия / СССР
Онлайн
Девочка ищет отца 6.4
Девочка ищет отца Devochka ishchet otsa
драма 1959, СССР
Онлайн
Миколка-паровоз 6.4
Миколка-паровоз Mikolka-parovoz
драма 1957, СССР
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