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Скоро в прокате «Крушение рейса»
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О персоне
Лев Голуб
Lev Golub
Киноафиша
Персоны
Лев Голуб
Лев Голуб
Lev Golub
Дата рождения
29 сентября 1904
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
26 мая 1994
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.8
Полонез Огинского
(1971)
6.4
Девочка ищет отца
(1959)
6.4
Миколка-паровоз
(1957)
Фильмография Лев Голуб
5.5
Маленький сержант
Borisek — malý serzhant
драма, военный, семейный
1976, СССР / Чехословакия
6.8
Полонез Огинского
Polonez Oginskogo
военный, драма
1971, СССР
Онлайн
5.2
Пущик едет в Прагу
Pushchik edet v Pragu
комедия
1965, Чехословакия / СССР
Онлайн
6.4
Девочка ищет отца
Devochka ishchet otsa
драма
1959, СССР
Онлайн
6.4
Миколка-паровоз
Mikolka-parovoz
драма
1957, СССР
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