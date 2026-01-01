Оповещения от Киноафиши
Миколка-паровоз

Mikolka-parovoz 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в мире 8 июля 1957
Дата выхода
8 июля 1957 СССР
Производство Belarusfilm
Другие названия
Mikolka-parovoz, Mały bohater, Миколка-паровоз
Режиссер
Лев Голуб
В ролях
Николай Бармин
Василий Бокарев
Георгий Гумилевский
Владимир Гуськов
Олеся Иванова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Миколка-паровоз

Отзывы о фильме

