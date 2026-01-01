Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Ласло Бенедек
Награды
Награды и номинации Ласло Бенедек
László Benedek
О персоне
Награды
Награды и номинации Ласло Бенедек
Золотой глобус 1952
Лучший режиссёр
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1952
Golden Lion
Номинант
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