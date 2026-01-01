Надин Бало

Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA

Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит

Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться

Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду

«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело

Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными

Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение

5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb

«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»

Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026