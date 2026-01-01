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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Надин Бало
Nadine Ballot
Киноафиша
Персоны
Надин Бало
Надин Бало
Nadine Ballot
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Хроника одного лета
(1961)
6.8
Париж глазами...
(1965)
Фильмография Надин Бало
6.8
Париж глазами...
Paris vu par...
драма, комедия
1965, Франция
7.5
Хроника одного лета
Chronique d'un été
документальный
1961, Франция
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