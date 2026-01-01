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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Густав Махаты
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Награды и номинации Густав Махаты
Gustav Machatý
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Награды
Награды и номинации Густав Махаты
Венецианский кинофестиваль 1934
Best Director
Победитель
Best Foreign Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1936
Best Italian Film
Номинант
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