Семь дней Химавари и ее щенков
– Фильм основан на реальной истории. Химавари – собака породы акита-ину – выросла в любящей семье. Однако после смерти хозяев она оказалась на улице и столкнулась с человеческой жестокостью. Собаку с потомством отловили и поместили на семь дней в государственный питомник. Если в течение недели у животных не найдется хозяин, их усыпят. Содзи, сотрудник приюта, решает спасти жизнь Химавари и ее щенков. Но для этого он должен научить собаку снова доверять людям.
