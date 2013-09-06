Меню
Семь дней Химавари и ее щенков - трейлер
Киноафиша Трейлеры Семь дней Химавари и ее щенков. Трейлер

Семь дней Химавари и ее щенков. Трейлер

Дата публикации: 6 сентября 2013
Семь дней Химавари и ее щенков – Фильм основан на реальной истории. Химавари – собака породы акита-ину – выросла в любящей семье. Однако после смерти хозяев она оказалась на улице и столкнулась с человеческой жестокостью. Собаку с потомством отловили и поместили на семь дней в государственный питомник. Если в течение недели у животных не найдется хозяин, их усыпят. Содзи, сотрудник приюта, решает спасти жизнь Химавари и ее щенков. Но для этого он должен научить собаку снова доверять людям.
6.4 Семь дней Химавари и ее щенков
Семь дней Химавари и ее щенков драма, 2012, Япония
