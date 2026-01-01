Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Тед Нили
Награды
Награды и номинации Тед Нили
Ted Neeley
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Тед Нили
Золотой глобус 1974
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
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