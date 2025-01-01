Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Пьер Шоллер
Награды
Награды и номинации Пьера Шоллера
Pierre Schöller
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Пьера Шоллера
Каннский кинофестиваль 2011
В некоторой перспективе
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий
Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%
«Хабенского жалко: он выше такого материала»: как фанаты встретили возвращение Меглина и чем удивил 3 сезон — первые отзывы
Когда «Человек-бензопила: История Резе» выйдет в онлайн-прокат? После российской премьеры ждать долго не придется
«Сводишь с ума» – лучший ромком года, но точно не уникальный: нашли 5 недооцененных фильмов о параллельных мирах (в №4 – волшебное зеркало)
Вместо Рудо – галстук Мак: а вы знали, что в России сняли свою «Гачиакуту»? Режиссер тот же, что у «Лунтика» и «Трех богатырей»
В США выбрали лучшие фильмы СССР о войне: №1 не «Иди и смотри», а «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие» вообще мимо кассы
Третий «Человек-паук» с Магуайром не был финальной точкой: Сэм Рэйми придумал такое, что все фильмы с Холландом блекнут
«Свинья везде грязь найдет»: 12 серию «Ну, погоди!» американцы назвали непростительной, и россиянам пришлось извиняться
Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»
Заработал миллиард, а сколько ушло на пуховик? На что потратили бюджет новой «Алиса в Стране чудес»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667