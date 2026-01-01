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Эдвард Вудалл
Edward Woodall
Киноафиша
Персоны
Эдвард Вудалл
Эдвард Вудалл
Edward Woodall
Дата рождения
1 января 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.6
Хозяин морей: На краю Земли
(2003)
Фильмография Эдвард Вудалл
7.6
Хозяин морей: На краю Земли
Master and Commander: The Far Side of the World
приключения, драма, военный, боевик
2003, США
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