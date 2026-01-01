Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Гейтс
Martin Gates
Мартин Гейтс
Мартин Гейтс
Martin Gates
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
6.4
Снежная королева
(1995)
6.3
Гадкий утенок
(1997)
5.5
Месть снежной королевы
(1996)
Фильмография Мартин Гейтс
Жанр
Все
Анимация
Семейный
Сказка
Год
Все
1997
1996
1995
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
3
Режиссер
3
Продюсер
3
6.3
Гадкий утенок
The Ugly Duckling
анимация, сказка
1997, США
5.5
Месть снежной королевы
The Snow Queen's Revenge
анимация, семейный, сказка
1996, Великобритания
6.4
Снежная королева
The Snow Queen
анимация, сказка
1995, Великобритания
