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Вера Филатова
Вера Филатова
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Вера Филатова
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Дата рождения
6 ноября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Биография Веры Филатовой
Родилась 6 ноября 1982 года в городе Харцызск, СССР (Украина)
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Фильмография Веры Филатовой
Убийцы вампирш-лесбиянок
комедия, боевик, ужасы
2009, Великобритания
6.0
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