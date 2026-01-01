Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Жан-Паскаль Атту
Награды
Награды и номинации Жан-Паскаль Атту
Jean-Pascal Hattu
О персоне
Награды
Награды и номинации Жан-Паскаль Атту
Венецианский кинофестиваль 2006
Best Debut Film
Победитель
Best Film (Venice Days)
Номинант
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