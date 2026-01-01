Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Мэтт Аселтон
Matt Aselton
Киноафиша
Персоны
Мэтт Аселтон
Мэтт Аселтон
Matt Aselton
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.2
Его три дочери
(2024)
6.2
Гигантик
(2008)
4.9
Искусство обмана
(2018)
Фильмография Мэтта Аселтона
7.2
Его три дочери
His Three Daughters
драма
2024, США
Смотреть трейлер
4.9
Искусство обмана
Lying and Stealing
криминал, триллер, приключения
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Гигантик
Gigantic
комедия, мелодрама
2008, США
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