«Белое солнце пустыни» сделало этого советского артиста звездой: а ведь к тому времени он уже еле ходил

36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде

705,5 млн на 2 сезона: Disney раскрыла, какой сериал из «Звёздных войн» стал самым дорогим

Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»

Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж

«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры

Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился

Эту сцену в «Операции "Ы"» мужчины не проматывают: она могла и не попасть в фильм – всему виной длинный язык Гайдая