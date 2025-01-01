Меню
Тим Мэтисон
Награды
Награды и номинации Тима Мэтисона
Tim Matheson
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Тима Мэтисона
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
