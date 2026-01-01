Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Амир Бар-Лев
Награды
Награды и номинации Амира Бар-Лева
Amir Bar-Lev
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Амира Бар-Лева
Сандэнс 2010
Документалистика
Номинант
Сандэнс 2007
Документалистика
Номинант
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
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