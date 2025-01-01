Меню
Жан-Луи Ришар Награды

Награды и номинации Жан-Луи Ришар

Jean-Louis Richard
Награды и номинации Жан-Луи Ришар
Оскар 1975 Оскар 1975
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
