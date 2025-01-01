Меню
Бриджит Нильсен
Награды
Награды и номинации Бриджит Нильсен
Brigitte Nielsen
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Бриджит Нильсен
Золотая малина 1986
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая новая звезда
Победитель
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1990
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1987
Худшая женская роль
Номинант
