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Виктор Садовский
Wiktor Sadowski
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Виктор Садовский
Виктор Садовский
Wiktor Sadowski
Дата рождения
26 декабря 1922
Возраст
74 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
12 ноября 1997
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.0
Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа
(1991)
6.4
Девушка и Гранд
(1981)
6.2
Удар! Еще удар!
(1968)
Фильмография Виктор Садовский
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Спорт
Год
Все
1991
1981
1978
1975
1972
1968
Все
6
Фильмы
6
Режиссер
6
Сценарист
6
7
Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа
Moy luchshiy drug, general Vasiliy, syn Iosifa
комедия, драма, биография, спорт
1991, СССР
6.4
Девушка и Гранд
Devushka i Grand
драма, спорт
1981, СССР
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5.8
Все решает мгновение
Vsyo reshayet mgnoveniye
драма, спорт, мелодрама
1978, СССР
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5.6
Одиннадцать надежд
Odinnadtsat nadezhd
комедия, спорт
1975, СССР
5.8
Ход белой королевы
Khod beloy korolevy
семейный, спорт, драма
1972, СССР
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6.3
Удар! Еще удар!
Udar! Eshchyo udar!
комедия, спорт
1968, СССР
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