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Виктор Садовский Wiktor Sadowski
Киноафиша Персоны Виктор Садовский

Виктор Садовский

Wiktor Sadowski

Дата рождения
26 декабря 1922
Возраст
74 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
12 ноября 1997
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа 7.0
Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа (1991)
Девушка и Гранд 6.4
Девушка и Гранд (1981)
Удар! Еще удар! 6.2
Удар! Еще удар! (1968)

Фильмография Виктор Садовский

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 6 Режиссер 6 Сценарист 6
Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа 7
Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа Moy luchshiy drug, general Vasiliy, syn Iosifa
комедия, драма, биография, спорт 1991, СССР
Девушка и Гранд 6.4
Девушка и Гранд Devushka i Grand
драма, спорт 1981, СССР
Все решает мгновение 5.8
Все решает мгновение Vsyo reshayet mgnoveniye
драма, спорт, мелодрама 1978, СССР
Смотреть трейлер
Одиннадцать надежд 5.6
Одиннадцать надежд Odinnadtsat nadezhd
комедия, спорт 1975, СССР
Ход белой королевы 5.8
Ход белой королевы Khod beloy korolevy
семейный, спорт, драма 1972, СССР
Удар! Еще удар! 6.3
Удар! Еще удар! Udar! Eshchyo udar!
комедия, спорт 1968, СССР
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