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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Майкл И. Роджерс
Michael E. Rodgers
Киноафиша
Персоны
Майкл И. Роджерс
Майкл И. Роджерс
Michael E. Rodgers
Дата рождения
8 мая 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Уитберн, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Патриот
(2000)
5.7
Найтмэн
(1997)
4.6
Цена ошибки
(2021)
Фильмография Майкл И. Роджерс
3.1
Опасная игра
Game Of Love
мелодрама
2021, Италия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.6
Цена ошибки
Trafficante di Virus
драма, триллер
2021, Италия
7.6
Патриот
The Patriot
драма, военный, боевик
2000, Германия / США
5.7
Найтмэн
боевик, криминал, фэнтези
1997, США/Канада
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