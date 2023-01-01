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О персоне
Фильмография
Майкл И. Роджерс
Michael E. Rodgers
Киноафиша
Персоны
Майкл И. Роджерс
Майкл И. Роджерс
Michael E. Rodgers
Дата рождения
8 мая 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Уитберн, Великобритания
Популярные фильмы
Патриот
(2000)
7.888889
Опасная игра
(2021)
2.1333334
Фильмография Майкл И. Роджерс
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Мелодрама
Год
Все
2021
2000
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
2.1
Опасная игра
Game Of Love
мелодрама
2021, Италия
7.9
Патриот
The Patriot
драма, военный, боевик
2000, Германия / США
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