Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Пласидо Доминго
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Награды и номинации Пласидо Доминго
Plácido Domingo
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Награды
Награды и номинации Пласидо Доминго
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Performance
Победитель
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Победитель
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Individual Achievement - Classical
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Individual Achievements - Classical Music/Dance Programming
Номинант
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