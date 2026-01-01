Menu
Mayumi Iizuka
Date of Birth
3 January 1977
Age
49 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Height
148 cm (4 ft 10 in)
Actor type
Voice actress, Dramatic actress, Romantic actress
Popular Films
7.7
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
(1995)
7.3
Omohide poro poro / Only Yesterday
(1991)
Filmography
7.7
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
Animation, Drama, Romantic, Anime
1995, Japan
7.3
Omohide poro poro / Only Yesterday
Animation, Drama, Anime
1991, Japan
