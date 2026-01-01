Mayumi Iizuka

Menu
Date of Birth
3 January 1977
Age
49 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Height
148 cm (4 ft 10 in)
Actor type
Voice actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart 7.7
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
Animation, Drama, Romantic, Anime 1995, Japan
Omohide poro poro / Only Yesterday 7.3
Omohide poro poro / Only Yesterday Omohide poro poro / Only Yesterday
Animation, Drama, Anime 1991, Japan
