Страницы ожили на экране и превратились в шедевры: 3 сериала 2025 года, основанные на культовых книгах

Майк Флэнаган умеет пугать без монстров, крови и резни: этот сериал 2021 года до сих пор пробирает зрителей до дрожи

«Пойман с поличным» с российской звездой рвет пиратские топы: обошел все новинки – и даже самого Кинга

Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме

Косили как траву: финал «Аркейна» уничтожил остатки любимых героев — в общей сложности 15 персонажей не дожили до титров

Эти 5 фильмов СССР идеальны для осеннего настроения: попробуйте угадать их по кадру (тест)

Кэндзяку, поплачь: фанаты выбрали самых ужасающих злодеев «Магической битвы» – без Дзего и Гето даже в топ-5

Когда происходит действие «Колец власти» — задолго до рождения Фродо и Бильбо: сериал переписал хронологию Толкина

Не Фаркуад и не Чарминг: для «Шрэка 5» нашли идеального злодея — такую насмешку Disney могут и не простить

Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать