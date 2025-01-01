Меню
Персоны
Джина МакКи
Награды
Награды и номинации Джины МакКи
Gina McKee
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джины МакКи
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Actress
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2022
Премия "Дань уважения" за исполнение
Победитель
Премия "Дань уважения" за исполнение
Победитель
