Эмилио Эстевес
Награды
Награды и номинации Эмилио Эстевез
Emilio Estevez
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Эмилио Эстевес
Венецианский кинофестиваль 2006
Biografilm Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 1987
Худшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
