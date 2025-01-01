Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Эмилио Эстевес Награды

Награды и номинации Эмилио Эстевес

Emilio Estevez
Награды и номинации Эмилио Эстевес
Венецианский кинофестиваль 2006 Венецианский кинофестиваль 2006
Biografilm Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 1987 Золотая малина 1987
Худшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
На «Астрале 6» ничего не закончится: 82-летняя звезда франшизы готова сниматься еще долго, хоть ее героиню и убили в первой части
238 747 470 просмотров: что такого в серии «Красота — страшная сила» из «Маши и Медведя», и почему ее обожают и дети, и взрослые (видео)
Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот
Приказали «наверху»: Михалкову пришлось переделывать «Рабу любви» с нуля — как комедия превратилась в драму
«Ляпай уверенно. Это называется...»: только фанаты «Москва слезам не верит» продолжат 5 цитат из фильма (тест)
Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно
«У Джексона – холодное, чисто коммерческое кино»: забытая советская экранизация «Властелина колец» оказалась лучше голливудской
Не только Гоша из «Москва слезам не верит»: вспомните по кадрам 7 фильмов с участием Алексея Баталова (тест)
«Скажу лишь одно – астронавты»: 2 сезон «Человека-бензопилы» точно «взорвет» интернет – актер озвучки Дэндзи выдал главный спойлер
Разочаровали «Алиса» и «Горыныч»? Не только вас: военная драма стала лучшим фильмом 2025 года, хотя собрала меньше
Каждый 5-й россиянин верит, что солнце вращается вокруг земли: но в этих 5 фильмах конспирология безумнее в разы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше