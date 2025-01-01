Menu
Kinoafisha Persons Emilio Estevez Awards

Awards and nominations of Emilio Estevez

Emilio Estevez
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Biografilm Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 1987 Razzie Awards 1987
Worst Actor
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007 Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Nominee
