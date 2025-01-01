Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Emilio Estevez
Awards
Awards and nominations of Emilio Estevez
Emilio Estevez
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Emilio Estevez
Venice Film Festival 2006
Biografilm Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 1987
Worst Actor
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree