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Иван Мартынов
Иван Мартынов
О персоне
Фильмография
Иван Мартынов
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Дата рождения
21 января 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Никольское, Ленинградская область, СССР (Россия)
Биография Ивана Мартынова
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Фильмография Ивана Мартынова
Волшебник
комедия
2008, Россия
7.0
1814
криминал, исторический, приключения
2007, Россия
7.0
Черные береты
боевик
1995, Россия
4.0
Ричард Львиное Сердце
приключения, военный
1992, Россия
5.0
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