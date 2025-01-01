Меню
Рэй МакКиннон
Награды
Награды и номинации Рэй МакКиннон
Ray McKinnon
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Рэй МакКиннон
Оскар 2002
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Сандэнс 2004
Драматургия
Номинант
