Крис Батлер
Награды
Награды и номинации Криса Батлера
Chris Butler
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Криса Батлера
Оскар 2020
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2013
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2013
Best Animated Film
Номинант
