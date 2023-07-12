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Nataliya Tkachyova
Nataliya Tkachyova Nataliya Tkachyova
Kinoafisha Persons Nataliya Tkachyova

Nataliya Tkachyova

Nataliya Tkachyova

Date of Birth
31 May 1971
Age
52 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
12 July 2023
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

Utro 5.8
Utro (2009)
Tesnye vrata 5.3
Tesnye vrata (2009)
Skorpion na ladoni 5.0
Skorpion na ladoni (2011)

Filmography

Skorpion na ladoni 5
Skorpion na ladoni
Romantic, Detective 2011, Russia
Сон №5
Сон №5 Сон №5
Detective 2010, Russia
Utro 5.8
Utro Utro
Romantic, Drama 2009, Russia
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Tesnye vrata 5.3
Tesnye vrata Tesnye vrata
Drama 2009, Russia
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