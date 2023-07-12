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Nataliya Tkachyova
Nataliya Tkachyova
Kinoafisha
Persons
Nataliya Tkachyova
Nataliya Tkachyova
Nataliya Tkachyova
Date of Birth
31 May 1971
Age
52 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
12 July 2023
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
Popular Films
5.8
Utro
(2009)
5.3
Tesnye vrata
(2009)
5.0
Skorpion na ladoni
(2011)
Filmography
5
Skorpion na ladoni
Romantic, Detective
2011, Russia
Сон №5
Сон №5
Detective
2010, Russia
5.8
Utro
Utro
Romantic, Drama
2009, Russia
Watch trailer
5.3
Tesnye vrata
Tesnye vrata
Drama
2009, Russia
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